«ПСЖ» могут возглавить Лев, Конте или Мотта. Клуб хотел тен Хага до того, как он выбрал «МЮ». Ди Марцио о тренерах

«ПСЖ» может пригласить , Йоахима Лева или Тиаго Мотту.

Об этом рассказал инсайдер Джанлука Ди Марцио.

– близок к уходу из «ПСЖ». Где он может оказаться? Возвращение в «Тоттенхэм» и переход Антонио Конте в «ПСЖ» – как вы считаете, стало бы это правильным решением?

– К настоящему моменту точно известно, что Почеттино уйдет. Я не знаю, где он окажется. Я думал, что он уйдет в , потому что сэр Алекс Фергюсон высокого мнения о нем.

Многие говорят о Конте в «ПСЖ», но мне не кажется, что сейчас у них есть что-то серьезное. Конечно, если Конте уйдет, то Почеттино может вернуться в , так как у них с Дэниэлом Леви хорошие отношения. Еще в прошлом году у него была возможность вернуться. Все зависит от Конте. Если «ПСЖ» начнет серьезную работу по приглашению Конте, то это может произойти. Но сейчас нет никаких движений.

«ПСЖ» хотел назначить Эрика тен Хага до того, как он ушел в «Ман Юнайтед». Он был в списке целей. Сейчас команду могут возглавить Конте, Йоахим Лев или Тиаго Мотта. Они всегда помнят о Мотте, когда ищут нового тренера. Он начал работу в их академии, это один из воспитанников , – сказал Ди Марцио.