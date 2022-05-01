Дмитрий Живоглядов: «Хочется играть в еврокубках, но нас лишили этой возможности. Если бы от нашего мнения что-то зависело!»

рассказал, что хочет играть в еврокубках с «Локомотивом».

– Какая цель у «Локо» на последние пять игр?

– В данной ситуации это, конечно, победа во всех пяти матчах. Нам нужно набирать очки. Не знаю, сможем ли мы попасть в призеры по итогам чемпионата, но сейчас задача – быть в еврокубковой зоне.

– Следующий сезон российские клубы, скорее всего, проведут без еврокубков. Как к этому отнесся? Откуда брать мотивацию игрокам?

– Конечно, негативно отношусь. Но если бы от нашего мнения что-то зависело! Это не футболисты будут решать. Хочется играть в еврокубках, но нас лишили этой возможности.

А мотивация никогда не должна падать. Да, еврокубки – это вишенка на торте, там играют лучшие команды, в том числе из России. Можно сказать, это бонус. Его у нас пока нет. Но есть внутреннее первенство, Кубок.

Наоборот, мы должны быть готовы и не ударить в грязь лицом, когда нам снова разрешат играть в еврокубках, – сказал защитник .