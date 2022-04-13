Гранит Джака: «Я не уйду из «Арсенала», пока не добьюсь чего-то особенного»

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Гранит Джака высказался об отношениях с болельщиками «Арсенала». 

«Я хочу быть в лучших отношениях с людьми не из клуба, с болельщиками. Чтобы быть ближе к ним. 

Мы никогда не встречаемся с ними, мы никогда не разговариваем с ними. Они видят нас только на поле, 90 минут – и до свидания.

Они не знают, как мы тренировались до этого, они не знают, что ты чувствуешь, они не знают, есть ли у тебя проблемы в семье, они не знают многих моментов.

По окончании сезона у меня останется два года по контракту. Я буду выкладываться полностью, пока нахожусь в этом клубе. Я всегда так говорю. Я подписывал новый контракт не для того, чтобы приятно проводить время.

Нет, нет, я хочу чего-то добиться с этим клубом, чего-то особенного. До этого я не уйду», – сказал полузащитник «Арсенала» The Players’ Tribune.

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