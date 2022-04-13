Джака о критике из-за карточек: «У нас не балет. А люди просто не смотрят матчи»

Хавбек высказался о критике его проблем с дисциплиной на поле.

«Я знаю, что люди говорят обо мне, когда мы проигрываем. Когда мы играем хорошо, никто и слова не скажет. Но я знаю, о чем люди думают. И я не забываю то, что слышал.

«Он получает слишком много карточек». «Он убивает нашу игру».

Слушайте, карточки всегда были частью моей игры. То же самое было в Германии. Я всегда вовлечен в игру, то же касается и тренировок.

Если я ударю соперника локтем, то первым признаю это и извинюсь. Но карточки за попытку отобрать мяч? Да бросьте. У нас не балет.

«Да, но это случается слишком часто».

Позвольте тогда мне задать вам вопрос: почему тренеры продолжают меня выпускать? Потому что я «славный парень»? Нет. Они делают это потому, что я усердно тренируюсь и стараюсь помогать партнерам. Потому что я верю в то, что ты играешь так же, как тренируешься.

Думаю, люди просто не смотрят матчи. Однажды мы проиграли дома, я был травмирован и на поле не вышел, но все равно получал сообщения «Ты сыграл дерьмово», – отметил полузащитник.