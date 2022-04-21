Артета о 4:2 с «Челси»: «Если «Арсенал» хочет в ЛЧ, должен обыгрывать топ-команды. Но одна победа не должна затмевать все остальное – они на другом уровне»

подвел итоги матча с «Челси» (4:2) в 25-м туре .

– Я сказал игрокам, что если они хотят попасть в Лигу чемпионов, то должны выходить и обыгрывать топ-команды в подобных матчах. Сегодня нам это удалось, и я горжусь парнями. Но также я горжусь и их реакцией на все те поражения, что мы потерпели за последнее время.

Это был очень требовательный матч в плане психологии, потому что многие игроки никогда не бывали в такой ситуации, в какой оказались мы перед этой игрой. Иногда люди забывают о том, что многие из этих ребят проводят первый сезон в АПЛ, где требования очень высоки. Но они проявили свои зрелость, собранность и мастерство и смогли тягаться с – топ-командой с очень сильным тренером.

– Доказывает ли эта победа, что разница между клубами не так велика?

– Сегодня – да, но в целом таблица говорит об обратном. Тем более учитывая все то, что они сделали в прошлом году, уровень их игры. Одна победа не должна затмевать все остальное. Они сейчас на другом уровне, – сказал главный тренер «канониров».

«Арсенал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Челси» в гостях. Дальше – матч с «МЮ» дома