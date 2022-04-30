Клопп про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Игра топ-класса в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Мы выложились на 100%»

подвел итоги матча против (1:0).

«Думаю, это была игра топ-класса в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поэтому я по-настоящему счастлив. Ты хочешь побеждать, и в лучшем случае заслуживаешь победы. Мы выложились на 100% в матче против команды, которая находится в отличной форме [на стадионе] с отличной атмосферой».

О Милнере

Он был вовлечен абсолютно во все. Когда Милли выходит на поле, он также отвечает за то, чтобы заряжать энергией всю группу игроков, а это нелегко. Вдобавок ко всему, он топ-футболист. Он провел отличную игру, как и многие игроки сегодня, и это было необходимо».

О новом контракте

«Я чувствую себя великолепно. Для меня это топовая неделя, и я по-настоящему счастлив, что подписал новый контракт. Это невероятное место с невероятными людьми. Это именно то, чего я хочу от клуба, который я люблю. Я не принимаю эти вещи как должное, и именно поэтому эта неделя – топовая», – сказал главный тренер .