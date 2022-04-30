Шварц о 2:3 с «Уралом»: «Динамо» заслуженно проиграло. Нам показалось, что все легко дается, возможно»

назвал закономерным поражение от .

Бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 2:3 в матче 27-го тура чемпионата России.

– На протяжении 25 минут мы доминировали, контролировали ход игры, забили гол, могли забить второй, но после 25-й минуты были пассивны. Заслуженно проиграли.

– Почему такой академичный футбол даже тогда, когда «Динамо» проигрывает? Не легче в такой ситуации просто бить по воротам?

– Стоит отметить, что порой двух голов иногда достаточно, чтобы победить. В какой-то момент, возможно, нам показалось, что все легко дается. Оборона – это то, что должно ставиться во главу угла. Сегодня мы плохо оборонялись, по итогу это и привело к поражению.

– Какая разница между «Динамо» весенним и осенним?

– Немного начну с другого, скажу, что сегодня мы достаточно хорошо играли. И в матче с тоже неплохо сыграли. Не могу сказать, что видна большая разница между «Динамо» осенним и весенним. Мы должны были действовать более агрессивно на протяжении всего матча, так, как это было в первые 25 минут, – сказал главный тренер «Динамо».