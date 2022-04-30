«Зенит» выиграет чемпионат России сегодня в случае победы над «Локомотивом»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Футбол

«Зенит» сегодня может досрочно стать чемпионом России четвертый раз подряд.

Для этого команде тренера Сергея Семака нужно обыграть на своем поле «Локомотив» в 27-м туре РПЛ.

«Динамо» в своем матче 27-го тура уступило дома «Уралу» (2:3). Московский клуб занимает второе место в таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Таким образом, петербуржцы в случае победы оторвутся за три тура до конца на девять баллов и станут недосягаемы для бело-голубых. Динамовцы математически могут догнать «Зенит» по очкам за три тура, однако уступят при равенстве очков по результатам личных встреч.

Отметим, что в прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России также благодаря победе над «Локомотивом» в 28-м туре.

На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн матча «Зенит» – «Локомотив». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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