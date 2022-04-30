Хавбек «Химок» Сабович о том, что Глушаков – лучший опорник РПЛ: «Да, возможно. Он отличный парень, с ним комфортно общаться»

Бесард Сабович считает своего партнера по «Химкам» лучшим опорником .

– Ты с Глушаковым играешь на одинаковых позициях. Много общаетесь?

– Конечно, мы общаемся. Он отличный парень, с ним удобно и комфортно общаться как на поле, так и вне футбола.

– Он пять лет назад становился чемпионом России со «Спартаком». Рассказывал об этом?

– Конечно. Он гордится временем, которое провел в . (Улыбается.)

– На твой взгляд, Денис – лучший опорник России?

– Возможно, да. Меня поражает, как он в таком возрасте продолжает находить мотивацию, выходит на тренировки, на игры, сколько он забивает голов. Он является очень важной частью коллектива, – сказал Сабович.