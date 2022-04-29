Магомед Оздоев: «Говорят, после серии чемпионств мотивация пропадает – «Баварии» и «Юве» это скажите. Я не люблю проигрывать даже на тренировках»

рассказал о мотивации в .

– В чемпионате России идет нешуточная борьба за чемпионство. Когда преследователи были совсем рядом, это добавляло адреналина на поле?

– Нет. Мы четвертый год боремся за чемпионство. Всегда тяжело, всегда есть что терять. При любом отрыве от конкурентов нужно играть на победу.

Оторваться на 10 очков, потом дать слабину и думать, что, если отрыв сократится, я опять заведусь? Не вижу в этом никакого смысла. Лучше спокойно выиграть чемпионат и уйти в отпуск, чем держать интригу до последнего тура.

– То есть нет ни нервозности, ни дополнительной мотивации?

– Адреналин есть в каждом матче – это нормальное явление. Но это не зависит от того, сколько очков набрало «Динамо».

Чемпионами становятся те, кто настраивается на победу в каждом матче, кто может выдерживать темп турнира, нагнетание эмоций, которое идет всегда.

Есть чемпионы, а есть просто игроки. Те, кто привык побеждать, знают, как в нужный момент собраться.

– После трех чемпионств подряд не притупляется победный голод?

– Нет. Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чье-то мнение. Скажите это «Баварии», «Ювентусу».

Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год, – сказал полузащитник питерского клуба.