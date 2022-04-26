Оздоев о 3:1 с «Краснодаром»: «Это даст «Зениту» огромный импульс, чтобы завершить очередной год с золотыми медалями»

Хавбек оценил победу над «Краснодаром» (3:1) в матче .

— Ваш гол поставил точку в матче, до этого игра была напряженной, когда перехватил инициативу. Что произошло в середине второго тайма?

— Думаю, игра в первую очередь складывалась для нас хорошо. И всегда так бывает, когда чуть-чуть расслабляешься и думаешь, что матч уже завершен, то в определенный момент случаются небольшие провалы, залетает быстрый гол — и приходится перестраиваться. Самое главное — мы выиграли и движемся дальше, к чемпионству.

— Перед матчем вы сказали, что приехали в Краснодар «за традициями». Что вы имели в виду?

— Каждый год так получается, что мы проводим здесь игру, определяющую чемпиона. Думаю, сегодняшняя победа даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями.

— Шесть очков отрыва от «Динамо» за четыре тура до финиша — это много или мало?

— С одной стороны, много, с другой — мало. Каждый матч очень важен, и так же, как мы выиграли в сегодняшнем, нам нужно победить в следующем. И двигаться вперед, – сказал Оздоев.

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