Тихонов об РПЛ: «Некоторые матчи смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так плюнул бы и телевизор выкинул из окна»

Андрей Тихонов недоволен уровнем чемпионата России.

– Сильно ли упал уровень чемпионата России? Или вообще не упал, потому что молодежь «грызет землю»?

– Есть перспективная молодежь, которая начинает играть, но вспомните Халка, Витцеля, «Спартак» при Аленичеве, а потом при Каррере.

– А именно в текущем сезоне?

– Уровень усреднился. Есть одна команда – , из которой иностранцы не ушли и определяют там игру и уровень команды. Даже Дзюба не всегда появляется в старте, хотя нельзя было представить «Зенит» без него и Азмуна.

Но некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так, плюнул бы и телевизор выкинул из окна. Такой футбол показывают команды – просто не хочется смотреть.

Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой.

Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт – выкинуть. Но есть команды и игры, которые ждешь и которые хочется посмотреть. В футбол у нас играют пять-шесть команд, но называть их не буду, – сказал бывший игрок «Спартака».

«Обиды на Романцева нет, но можно было поступить иначе. По-человечески». Душевный Андрей Тихонов – из книги про 100-летие «Спартака»