назвал машиной.

– Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?

– Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

– Исчерпывающе.

– Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал!

Кокорин на поле – машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано – дар свыше, – сказал хавбек , игравший с форвардом «Фиорентины» в «Динамо» и .