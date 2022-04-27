Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе». Он еще не попадал в старт в Серии А

вновь остался в запасе «Фиорентины» на матч Серии А.

Россиянин не вышел на поле с первых минут в перенесенном матче 20-го тура итальянского чемпионата против (0:1, первый тайм).

После перехода в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года Александр еще ни разу не попадал в стартовый состав итальянского клуба на матч Серии А. За это время с первых минут он сыграл лишь однажды – в игре Кубка Италии против «Беневенто» (2:1) Кокорин попал в старт и провел на поле 76 минут.

Форвард выходил на замену в 10 матчах за «Фиорентину» после перехода в клуб, но так и не смог отметиться результативными действиями.

Статистику 31-летнего нападающего можно изучить здесь.