«Динамо» – одна из лучших команд РПЛ во второй части сезона. Билеты на матч с «Уралом» в продаже!

«Динамо» – одна из лучших команд РПЛ во второй части сезона.
Несмотря на поражение от ЦСКА в 26-м туре (0:1), «Динамо» остается главным преследователем «Зенита» в борьбе за золото, а также одним из лидеров второй части чемпионата.
В восьми матчах «Динамо» набрало 16 очков – больше лишь у ЦСКА (17) и «Зенита» (20).
В этих играх команда Сандро Шварца пропустила только пять голов. Это лучший результат в лиге наряду с «Зенитом».
По качеству допущенных моментов «Динамо» – тоже в топ-3. Соперники «Динамо» создали 5,13 ожидаемых гола (без учета пенальти). Меньше создают только соперники «Спартака» (4,86) и «Зенита» (4,83).
По качеству созданных моментов во второй части сезона «Динамо» идет четвертым (11,03 ожидаемых гола).
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