Павел Погребняк: «Зенит» станет чемпионом в 27-м туре. Серебро достанется «Динамо», осталось выяснить, кто возьмет бронзу

Павел Поребняк считает, что «Зенит» досрочно получит титул чемпиона России.

«Зенит» станет чемпионом уже в 27-м туре. Считаю, что он обыграет «Локомотив» и добудет необходимые три очка. Не вижу, за счет чего «Локо» сможет его обыграть. Очередное, уже четвертое подряд чемпионство «Зенита» будет абсолютно закономерно. По ходу сезона команда показывала хороший футбол.

Судьба серебряных медалей также решена. Они достанутся , и этот вопрос, скорее всего, тоже уже закрыт. Осталось выяснить, кто возьмет бронзу – или , – сказал бывший нападающий .