высказался о слухах про договорные матчи с «Зенитом».

– Последняя игра – нулевая ничья с «Зенитом». В прошлом году «Сочи» у «Зенита» выиграл. Особый настрой на соперника, про отношения с которым ходило много слухов?

– Нет, потому что слухи – чепуха. Те, кто знает, как мы тренируемся и на что нацеливаемся, не станет распускать никакие слухи.

Цель в каждой игре – победа, а не поражение или ничья. Так нас готовят независимо от соперника. Получается не всегда, но даже против очень сильных команд мы выходим, чтобы взять три очка. К тому же раньше в было много футболистов, перешедших из , а теперь нет, поводов для слухов не осталось», – сказал полузащитник «Сочи».