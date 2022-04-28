Моуринью о полуфинале Лиги конференций: «Я не чувствую давления, потому что занимаюсь этим более 20 лет. Это все дежавю»

высказался о давлении перед полуфиналом конференций.

играет с на выезде.

«У нас есть манера игры, которая не может измениться только потому, что мы находимся в полуфинале, это может привести к потере тактической и психологической динамики команды.

Мы вышли в полуфинал благодаря тому, что делали весь сезон. В таких играх решающее значение имеют мелкие детали, уровень концентрации и давление.

Я не чувствую давления, потому что я занимаюсь этим уже более 20 лет, и на данный момент все это дежавю, но я понимаю, что некоторые игроки, которые не были на этом уровне, могут испытывать давление.

Мы постараемся сделать все очень естественным образом, думая, что мы близки к финалу», – сказал главный тренер «Ромы» DAZN.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Рома».