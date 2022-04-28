Член комитета по этике Созин: «Я против пыток судей на детекторе лжи. Они что, враги народа?»

Член комитета по этике РФС высказался о вызове судей на полиграф.

«Сегодня появилась информация что наших судей вызывают на детектор лжи. Это неправильно ни по каким законам – не понимаю, почему, если мы вызываем арбитра на детектор лжи, то не вызываем, образно говоря, Зайнутдинова, когда тот не забил с выхода один на один в игре с «Динамо»?

Может, их тоже позовем? Нет! Потому что это ошибки футбола – игроков или тренеров. Но почему-то решили, что именно футбольные арбитры – это исчадие ада. Они также ошибаются, как футболисты.

Да, я член РФС, но я против пыток судей на детекторе лжи, не выкручивайте им руки. Уверен, они не ошибаются кому-то на зло – они просто люди, которые так видят футбол. А раз вызываете судей, то спрашивайте лучше с ВАР, который по семь-восемь минут повторы смотрят, и против которого я всегда выступал. А судьи у нас что, враги народа?» – сказал Андрей Созин.