Де Хеа про «МЮ»: «Проигрывать 0:3, 0:4 слишком больно. Иногда мне стыдно, ужасно себя чувствую»

Голкипер описал негативные эмоции от игры за команду.

«Для меня это очень сложная ситуация. Я в клубе много лет, проигрывать 0:3, 0:4 слишком больно. Иногда мне стыдно. Сложно даже описать эмоции, порой я ужасно себя чувствую во время матчей.

Вот почему нам нужно все изменить, каждый должен вносить больший вклад и стремиться к победам и более высоким местам в таблице», – сказал Де Хеа Sky Sports.

В последних двух играх «МЮ» уступил «Ливерпулю» (0:4) и «Арсеналу» (1:3). Сегодня команда встретится с «Челси» в АПЛ, начало – в 21:45 по московскому времени.