Маротта о борьбе за скудетто: «Интер» проиграл битву, но не войну. Мы злы, но не подавлены»

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Беппе Маротта высказался о борьбе «Интера» за чемпионство.

В перенесенном матче 20-го тура Серии А «нерадзури» уступили «Болонье» (1:2) и после 34 туров занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Милана» на 2 очка. 

«Как у человека из мира спорта, у меня горькая улыбка: это часть игры, мы проиграли битву, но не войну. Мы должны попытаться собраться как можно быстрее, мы злы, но не подавлены. 

Есть еще четыре матча, сегодня футбол не так очевиден, как в 80-е. Сегодня даже те, кто ни на что не претендуют, играют до конца», – сказал генеральный директор «Интера»

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