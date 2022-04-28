Тен Хаг хочет подписать Дибалу в «МЮ». «Сити», «Тоттенхэму» и «Арсеналу» форвард тоже интересен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Man Utd News со ссылкой на Corriere dello Sport, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к руководству с просьбой подписать аргентинца в качестве свободного агента.
Сообщается, что представитель Дибалы уже прибыл в Англию, где интерес к Пауло также проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне 28-летний футболист забил 9 голов за 25 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.