Тен Хаг хочет подписать Дибалу в «МЮ». «Сити», «Тоттенхэму» и «Арсеналу» форвард тоже интересен

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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Man Utd News со ссылкой на Corriere dello Sport, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к руководству с просьбой подписать аргентинца в качестве свободного агента.

Сообщается, что представитель Дибалы уже прибыл в Англию, где интерес к Пауло также проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне 28-летний футболист забил 9 голов за 25 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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