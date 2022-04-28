Тен Хаг хочет подписать Дибалу в «МЮ». «Сити», «Тоттенхэму» и «Арсеналу» форвард тоже интересен

Нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Man Utd News со ссылкой на Corriere dello Sport, новый главный тренер Эрик тен Хаг обратился к руководству с просьбой подписать аргентинца в качестве свободного агента.

Сообщается, что представитель Дибалы уже прибыл в Англию, где интерес к Пауло также проявляют , и .

В текущем сезоне 28-летний футболист забил 9 голов за 25 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.