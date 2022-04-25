Дибала делит с Роналду 10-е место по голам за «Ювентус» в Серии А. Он забил 81 мяч за 7 сезонов

Форвард Пауло Дибала забил 81-й гол в чемпионате Италии в составе «Ювентуса».

Аргентинец сравнял счет в игре 34-го тура с «Сассуоло» (1:1, второй тайм) на 45-й минуте, воспользовавшись передачей хавбека Дениса Закарии.

Дибала догнал , сейчас выступающего за , в списке лучших бомбардиров клуба в Серии А. Они делят десятое место (первую строчку занимает Алессандро Дель Пьеро, у него 188 голов в чемпионате Италии за «Юве»).

Дибала играет за «Ювентус» с сезона-2015/16, Роналду выступал за клуб с 2018 по 2021 год.

Подробно со статистикой Пауло можно ознакомиться здесь.

«Сассуоло» – «Ювентус». 1:1 – Дибала сравнял счет. Онлайн-трансляция