Стив Макманаман: «Почеттино смог бы навести порядок в «МЮ», а затем нацелиться на «Реал»

уверен, что может навести порядок в «МЮ».

«Я думаю, что он усилит , но в данный момент это может сделать любой. Неуважение тут абсолютно ни при чем. Им нужно назначить тренера – не говорю, что именно Почеттино – и обеспечить ему поддержку и стабильность.

Мне жаль, что случился приход Рангника, потому что временное назначение создало неопределенность, а его позиции оказались очень ослабленными. То, что клуб так поступает, создает самый настоящий беспорядок.

Приход Почеттино или Эрика тен Хага в любом случае укрепил бы клуб.

Почеттино – отличный тренер. Он бы смог навести порядок в «Манчестер Юнайтед», выстроить команду, а затем, вероятно, нацелиться на , – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и мадридского клуба.