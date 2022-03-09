Стив Макманаман: «Почеттино смог бы навести порядок в «МЮ», а затем нацелиться на «Реал»

Стив Макманаман уверен, что Маурисио Почеттино может навести порядок в «МЮ».
«Я думаю, что он усилит «Манчестер Юнайтед», но в данный момент это может сделать любой. Неуважение тут абсолютно ни при чем. Им нужно назначить тренера – не говорю, что именно Почеттино – и обеспечить ему поддержку и стабильность.
Мне жаль, что случился приход Рангника, потому что временное назначение создало неопределенность, а его позиции оказались очень ослабленными. То, что клуб так поступает, создает самый настоящий беспорядок.
Приход Почеттино или Эрика тен Хага в любом случае укрепил бы клуб.
Почеттино – отличный тренер. Он бы смог навести порядок в «Манчестер Юнайтед», выстроить команду, а затем, вероятно, нацелиться на «Реал», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и мадридского клуба.