Ваноли оштрафован на 60 тысяч рублей. Тренер «Спартака» попал бутылкой в болельщицу ЦСКА

Тренера «Спартака» оштрафовали за бросок бутылкой в болельщицу ЦСКА.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес санкции по итогам матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА – «Спартак» (1:0).

«Ваноли оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. За попадание бутылки в зрителя Ваноли оштрафован на 60 тысяч – неспортивное поведение.

Зрители бросали предметы в техническую зону «Спартака» – штраф ЦСКА 50 тысяч. За скандирование ненормативной лексики зрителями ЦСКА оштрафован на 100 тысяч.

За семь желтых карточек «Спартак» оштрафован на 100 тысяч», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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