Адриен Силва: «Роналду еще 4-5 лет может играть на топ-уровне – безумие. Он будет забивать, даже если станет играть реже»

высоко отозвался о .

Футболисты выиграли Евро-2016 в составе сборной . Сейчас экс-полузащитник «Спортинга», «Монако» и «Лестера» играет за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«Подход к работе делает разницу, и Роналду всегда оказывал огромное влияние в этом смысле. Если оставить в стороне все, что он делает на поле, ведь об этом уже все знают, его менталитет и дух, который он создает в раздевалке, очень позитивны.

Он всегда произносит речь, чтобы зарядить команду, и это было очень важно для нас на Евро».

О том, что Роналду может поехать на ЧМ-2022 в возрасте 37 лет

«Конечно, это не удивляет, ведь это Роналду, но ты начинаешь думать: «До какого возраста он сможет все это делать?»

Долголетие – главная особенность Роналду. Конечно, с точки зрения ему будет все сложнее и сложнее, ведь он проводит столько матчей. Но он по-прежнему играет 60-70 матчей за год и сохраняет отличную форму.

Но даже если Криштиану будет играть реже, он все равно будет забивать. Мне кажется, он может еще четыре-пять лет играть на топ-уровне, и это безумие.

Завоевав столько трофеев, покорив столько достижений, он все равно не удовлетворен. Он по-прежнему хочет брать все больше и больше трофеев. И этого у него не отнять. Я очень рад, что Роналду до сих пор блистает», – сказал Силва.