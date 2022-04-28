Воспитанник «Зенита» Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист. Евсеев – ужас, а не тренер»

Алексей Гасилин рассказал, что тренер не считал его футболистом.

26-летний воспитанник клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2022 года приостановил карьеру и присоединился к медиафутбольной команде «Амкал», которая сотрудничает с «Динамо».

– Попробуем составить топ-3 тренеров и одноклубников за всю карьеру?

– Уф, тяжело! Но попробуем. Начнем с тренеров. Владислав Николаевич Радимов, это точно. Подпитал меня не только как футболиста, но и как человека.

Дмитрий Хомуха – толковый специалист, который дал мне очень много в плане воспитания, игры, человеческих качеств. Не знаю, почему у него не получилось с мужиками, но это топ. И точно это .

– А как же в ?

– Нет, его точно в моем топе никогда не будет. Как и Луческу. Это ужас, а не тренер! Пусть меня потом будут все хейтить, что он дольше всех тренирует и все прочее. Но это так.

– С Виллаш-Боашем ты успел поработать?

– Он вообще сказал мне, что я не футболист! Я как раз при нем и уехал в аренду в Германию.

Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел – и в «Зените-2», и в основной команде, как-то симпатизировал ему. Но такое бывает. Поэтому я и считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера.

– Почему не сложились отношения с Евсеевым?

– Как бы я ни тренировался, он просто не давал шанса. При этом ничего не объяснял.

Сколько я против него ни играл, всегда хотел ему забить. Помню, в 2019 году «Томь» и «Уфа» играли стыки за выход в , и я тогда забил. Это было очень принципиально.

Нет, я не скажу, что Евсеев – плохой тренер, игрок так вообще был супер. Но просто не мой человек.

– Топ-3 одноклубников?

– Аршавин, Халк, Леон Горетцка, – сказал Гасилин.