Воспитанник «Зенита» Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист. Евсеев – ужас, а не тренер»

Алексей Гасилин рассказал, что тренер «Зенита» не считал его футболистом.
26-летний воспитанник клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2022 года приостановил карьеру и присоединился к медиафутбольной команде «Амкал», которая сотрудничает с «Динамо».
– Попробуем составить топ-3 тренеров и одноклубников за всю карьеру?
– Уф, тяжело! Но попробуем. Начнем с тренеров. Владислав Николаевич Радимов, это точно. Подпитал меня не только как футболиста, но и как человека.
Дмитрий Хомуха – толковый специалист, который дал мне очень много в плане воспитания, игры, человеческих качеств. Не знаю, почему у него не получилось с мужиками, но это топ. И точно это Лучано Спаллетти.
– А как же Вадим Евсеев в «Амкаре»?
– Нет, его точно в моем топе никогда не будет. Как и Луческу. Это ужас, а не тренер! Пусть меня потом будут все хейтить, что он дольше всех тренирует и все прочее. Но это так.
– С Виллаш-Боашем ты успел поработать?
– Он вообще сказал мне, что я не футболист! Я как раз при нем и уехал в аренду в Германию.
Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел – и в «Зените-2», и в основной команде, как-то симпатизировал ему. Но такое бывает. Поэтому я и считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера.
– Почему не сложились отношения с Евсеевым?
– Как бы я ни тренировался, он просто не давал шанса. При этом ничего не объяснял.
Сколько я против него ни играл, всегда хотел ему забить. Помню, в 2019 году «Томь» и «Уфа» играли стыки за выход в РПЛ, и я тогда забил. Это было очень принципиально.
Нет, я не скажу, что Евсеев – плохой тренер, игрок так вообще был супер. Но просто не мой человек.
– Топ-3 одноклубников?
– Аршавин, Халк, Леон Горетцка, – сказал Гасилин.