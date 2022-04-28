Вест Хэм Юнайтед — Арсенал прогноз на матч 1 мая АПЛ, прогноз на футбольный матч

Очередное лондонское дерби сведет соперников, которые решают схожие задачи. Обе команды рвутся в зону еврокубков, вот только ранг этих соревнований разнится. «Арсенал» находится на четвертой лигочемпионской позиции в турнирной таблице, а «Вест Хэм» пытается зацепиться за седьмую строчку, которая даст возможность осенью стартовать в Лиге конференций. Впрочем, не так все однозначно, могут возникнуть различные нюансы, о которых чуть позже. Команды пережили в этом сезоне как взлеты, так и падения, в первом круге их встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2 : 0. Матч прошел с большим преимуществом хозяев и вместил в себя их незабитый пенальти и удаление у «молотобойцев». Смогут ли они взять реванш, мы увидим с вами на Олимпийском стадионе в Лондоне, начало в 18:30 по московскому времени.

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«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон)

Подопечные Дэвида Мойеса весьма достойно проводят сезон в английской Премьер-лиге. Конечно, пока рано говорить о том, что ведущей шестерке команд появился постоянный достойный соперник, но «Вест Хэм» развивается поступательно, а текущий год можно назвать одним из самых успешных за последние годы, чем бы он не завершился. Команда наступает на пятки «Манчестер Юнайтед», отставая от него на два очка, и вряд ли кто-то удивится, если команды поменяются местами в конце чемпионата. Впрочем, попасть в еврокубки на будущий год может и та, и другая команда, ведь «Манчестер Сити» уже взял Кубок Лиги, но в любом случае попадет в Лигу Чемпионов, и свое место в Лиге Конференций отдаст седьмой команде чемпионата.

В конце концов у самого «Вест Хэма» есть отличные шансы попасть сразу в Лигу Чемпионов, ведь в Лиге Европы команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. В случае успеха останется одна победа до участия в клубном европейском кубковом турнире, так что все пока в руках «молотобойцев». Проблема одна — как правильно распределить силы на два турнира, когда до окончания футбольного сезона остается всего месяц, и накопилась усталость.

Видимо этим и объясняется неровное выступление «Вест Хэма» в последних матчах, а ведь в первом круге был отрезок, когда команда возглавляла турнирную таблицу. В последних пяти матчах у «молотобойцев» всего одна победа. Добыта она в первых матчах апреля над нынешним аутсайдером «Эвертоном». Правда, и соперники были не из легких. Три матча в гостях, сначала поражение от «Тоттенхэма» 1 : 3, затем от «Брентфорда» с пришедшим Кристианом Эриксеном 0 : 2 и, наконец, поражение от «Челси» 0 : 1. В активе лишь домашняя ничья с «Бернли» 1 : 1. Теперь «Вест Хэм» ждет решающий отрезок, где очки терять нельзя.

«Арсенал» (Лондон)

Еще недавно «Арсенал» набрал такой ход, что в определенный момент казалось может составить конкуренцию «Ливерпулю» с «Манчестер Сити». Шутка ли сказать — с февраля команда выдала отрезок из шести матчей без поражений, причем в них была зафиксирована только одна ничья. А потом на пути встал «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом во главе, который в этом году является злым гением для «канониров». Сначала мерсисайдцы по сумме двух встреч обыграли подопечных Микеля Артеты в полуфинале Кубка Лиги, а затем и в чемпионате 2 : 0.

Далее была победа в гостях над «Астон Виллой» 1 : 0 и вновь серия, только уже из поражений причем в матчах не с самыми топовыми соперниками. В гостях «канониры» потерпели фиаско от «Кристал Пэлас» 0 : 3 и «Саутгемптона» 0 : 1, а дома совершенно неожиданно от «Брайтона» 1 : 2. В последних турах своеобразная синусоида продолжилась. Началась новая победная серия, причем тогда, когда ее меньше всего ожидали — победа в гостях над «Челси» 4 : 2 и дома над «Манчестер Юнайтед» 3 : 1. Теперь впереди «Вест Хэм», и очень сложно сказать, продолжится ли серия из побед.

«Арсенал» в этом сезоне играет очень неровно, а если вспомнить его начало, то после нескольких туров команда не только прочно занимала последнее место, но не могла открыть счет голам. Тучи тогда сгустились над главным тренером, но в итоге удалось выйти из пике и стать одним из лидеров чемпионата. Способны ли «канониры» на большее? Можно закончить сезон в тройке, но для этого соперники должны сорить очками. Скорее нужно обезопасить свое четвертое место, ведь «Тоттенхэм» Антонио Конте находится на расстоянии всего одной победы. Матч с «Вест Хэмом» в этом смысле чрезвычайно важен.

Прогноз на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»

Соперники сыграют между собой уже 146 раз. Впервые их встреча состоялась в 1906 году и завершилась вничью 1 : 1. Лидерство в этих матчах прочно удерживают «канониры», на их счету 69 побед, «молотобойцы» смогли обыграть своего соперника лишь 35 раз, и 41 встреча завершилась вничью. «Арсенал» очень неудобный соперник для «Вест Хэма». С 2016 года между ними сыграно 13 матчей и лишь раз в них побеждали «молотобойцы».

09.12.2019, «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 1 : 3;

07.03.2020, «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1 : 0;

19.09.2020, «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2 : 1;

21.03.2021, «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 3 : 3;

15.12.2021, «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2 : 0.

Букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». «Винлайн» предлагает на победу гостей коэффициент 1,83, шансы на успех «Вест Хэма» в разы меньше, коэффициент — 4,40, ничья оценивается коэффициентом 3,75. В прогнозе многое будет зависит от того, как проведут «молотобойцы» полуфинальный матч Лиги Европы, в то время как «Арсенал» будет иметь полноценную неделю на подготовку. Скорее всего, это сыграет в его пользу и позволит победить с преимуществом в один мяч.

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Где смотреть Вест Хэм – Арсенал