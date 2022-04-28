Тренер «Аталанты» Гритти недоволен судейством: «Мы кого-то раздражаем, наверное, когда поднимаемся слишком высоко в таблице»

Второй тренер «Аталанты» Туллио Гритти подвел итоги матча Серии А с «Торино» (4:4).
«Мы знали, что «Торо» доставит нам хлопот, и матч получился очень зрелищным.
В эпизоде с первым пропущенным голом был фол – наш игрок едва ли упал сам. Мы вернулись в игру, но пенальти после контакта Фройлера был натянутым.
Если мы скажем, что недовольны сегодняшним судейством, то это будет эвфемизмом. В этом сезоне мы часто сталкивались с такими ситуациями, но многие из них СМИ просто игнорировали.
Наверное, мы кого-то раздражаем, когда поднимаемся слишком высоко в таблице. Но мы в любом случае будем двигаться дальше», – сказал Гритти.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо.