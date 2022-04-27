«Боруссия» купит Шлоттербека за 20 млн евро, зарплата – 6 млн. «Бавария» предлагала Нико больше денег, но он сдержал данное дортмундцам слово

Защитник Нико Шлоттербек покинет «Фрайбург» летом.
Как сообщает FCBinside со ссылкой на Bild, 22-летний футболист продолжит карьеру в «Боруссии». Трансфер оценивается в 20 млн евро, зарплата игрока – 6 млн евро.
Отмечается, что «Бавария» в последние дни пыталась убедить Шлоттербека присоединиться к ней, однако даже значительно более выгодные условия личного контракта не заставили защитника нарушить неформальную договоренность с дортмундцами.
В текущем сезоне Шлоттербек провел 29 игр в Бундеслиге и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.