Осинькин о матче «Крыльев» со «Спартаком»: «Сыграем с такой же пострадавшей от судей командой»

Главный тренер высказался об игре со «Спартаком».

Команды встретятся в 27-м туре 1 мая.

– Конечно, очень обидно, что мы теряем очки в таких играх, как с «Химками» (1:4). Матч давался, мы могли победить. Потеряли очки, которые помогли бы нам в борьбе за определенные места. Сейчас нам остается только идти дальше и настраиваться на следующие матчи.

В воскресенье игра со «Спартаком», а в их прошлом матче тоже были судейские ошибки.

– «Спартак» не обращался в ЭСК.

– Видимо, им уже надоело. Тогда могу добавить, что будем играть с такой же пострадавшей, как и мы, командой, – заявил Осинькин.

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