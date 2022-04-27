Рамос об уходе из «Реала»: «Там я контролировал все, было сложно адаптироваться в «ПСЖ». Но перемены – это хорошо»

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Серхио Рамос высказался об уходе из «Реала».

Защитник «ПСЖ» рассказал, что прошлым летом согласовал с мадридским клубом контракт сроком на один год, но затем «Реал» отозвал предложение.

«Сначала мне было сложно адаптироваться в «ПСЖ». Я так много лет провел в другом клубе, там я контролировал все – клуб, дом, школа для детей.

Было нелегко привыкнуть к такому прекрасному городу как Париж. Нам было сложно найти дом. При всем уважении к команде, с адаптацией у меня проблем не возникло, потому что я знал некоторых игроком. Например, Кейлора Наваса. У нас с ним были невероятные и уникальные отношения в «Реале», и наша встреча в «ПСЖ» многое упростила.

Перемены – это хорошо. Это позволяет ценить то, что ты пережил, а также знания, которыми обладаешь. Ты получаешь шанс взглянуть на вещи шире», – рассказал испанец.

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