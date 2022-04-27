Роман Широков: «Даже 16 клубов для РПЛ многовато. Аутсайдеры играют безобразно, из-за таких команд лига и не развивается»

высказался за сокращение количества команд в РПЛ.

– Как вы думаете, сколько команд будет принимать в нем [следующем сезоне] участие – 16 или 18?

– Исходя из того, что вижу, даже 16 многовато. Аутсайдеры РПЛ явно не добавляют уровня турниру. Конкурентоспособности точно не добавляют.

Если называть вещи своими именами, играют они просто безобразно. Из-за таких команд лига и не развивается.

– Как же при этом те же отнимают очки у лидеров?

– А вам нравится, как они играют? То же самое можно сказать об , об «Уфе» или об . Если футбол в их исполнении кому-то нравится, мне просто нечем крыть.

– Так ведь и в Испании аутсайдеры лиги не могут сравниться с «Реалом» и «Барселоной»…

– Не призываю «Химки» или «Уфу» играть, как «Барселона» с «Реалом». Хотелось бы просто видеть внятный футбол в их исполнении. Увы, не вижу, – сказал бывший полузащитник сборной России.