Роман Широков: «Даже 16 клубов для РПЛ многовато. Аутсайдеры играют безобразно, из-за таких команд лига и не развивается»

Роман Широков высказался за сокращение количества команд в РПЛ.
– Как вы думаете, сколько команд будет принимать в нем [следующем сезоне] участие – 16 или 18?
– Исходя из того, что вижу, даже 16 многовато. Аутсайдеры РПЛ явно не добавляют уровня турниру. Конкурентоспособности точно не добавляют.
Если называть вещи своими именами, играют они просто безобразно. Из-за таких команд лига и не развивается.
– Как же при этом те же «Химки» отнимают очки у лидеров?
– А вам нравится, как они играют? То же самое можно сказать об «Урале», об «Уфе» или об «Арсенале». Если футбол в их исполнении кому-то нравится, мне просто нечем крыть.
– Так ведь и в Испании аутсайдеры лиги не могут сравниться с «Реалом» и «Барселоной»…
– Не призываю «Химки» или «Уфу» играть, как «Барселона» с «Реалом». Хотелось бы просто видеть внятный футбол в их исполнении. Увы, не вижу, – сказал бывший полузащитник сборной России.