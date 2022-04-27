Фанаты «Эвертона» разбили телевизоры и повредили потолок в туалете на «Энфилде». Полиция и «Ливерпуль» ведут расследование

Полиция накажет фанатов за порчу имущества на стадионе «Ливерпуля».

В воскресенье «Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» (2:0).

После матча в соцсетях появились фотографии ущерба, нанесенного «Энфилду». Фанаты «ирисок» разбили несколько телевизоров в холлах и испортили потолок в туалетах гостевого сектора.

Клубы ведут совместное расследование произошедшего вместе с полицией Мерсисайда.

«Мы расследуем инцидент с нанесением ущерба на . Туалеты и телеэкраны в вестибюле стадиона подверглись вандализму после матча.

Мы поддерживаем связь с , чтобы получить записи с камер видеонаблюдения, установить личность подозреваемых и привлечь их к ответственности», – сообщили в полиции.

Фото: твиттер @yasemindilek_