Фанаты «Эвертона» разбили телевизоры и повредили потолок в туалете на «Энфилде». Полиция и «Ливерпуль» ведут расследование

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Полиция накажет фанатов «Эвертона» за порчу имущества на стадионе «Ливерпуля».

В воскресенье «Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» (2:0).

После матча АПЛ в соцсетях появились фотографии ущерба, нанесенного «Энфилду». Фанаты «ирисок» разбили несколько телевизоров в холлах и испортили потолок в туалетах гостевого сектора.

Клубы ведут совместное расследование произошедшего вместе с полицией Мерсисайда.

«Мы расследуем инцидент с нанесением ущерба на «Энфилде». Туалеты и телеэкраны в вестибюле стадиона подверглись вандализму после матча.

Мы поддерживаем связь с «Ливерпулем», чтобы получить записи с камер видеонаблюдения, установить личность подозреваемых и привлечь их к ответственности», – сообщили в полиции.

Фото: твиттер @yasemindilek_

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