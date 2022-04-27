Мертенс может продлить контракт с «Наполи» до 2023-го. Игрок мечтает завершить карьеру в клубе и готов пойти на снижение зарплаты

Теги серия А Италия Наполи Дрис Мертенс деньги Футбол

Дрис Мертенс может продлить контракт с «Наполи».

Стороны веду переговоры о новом соглашении, которое будет действовать до 2023 года.

Бельгиец готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Сейчас он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год, также в контракте предусмотрен 1 миллион евро в виде бонусов.

По новому соглашению зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро. Футболист мечтает завершить карьеру в неаполитанском клубе. 

Подробную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.

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