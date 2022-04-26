У де Брюйне 9 (5+4) очков в 8 последних матчах за «Ман Сити»

Кевин де Брюйне набрал 9 очков по системе «гол+пас» в 8 последних матчах.

Полузащитник «Манчестер Сити» забил гол и сделал результативную передачу в матче против «Реала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0, первый тайм). Ранее бельгиец отличался забитыми мячами в матчах против «Саутгемптона» (4:1), «Бернли» (2:0), «Атлетико» (1:0) и «Ливерпуля» (2:2).

В игре против «Брайтона» (3:0) хавбек сделал одну результативную передачу, а в матче с «Уотфордом» (5:1) – две.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.