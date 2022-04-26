Дементьев о встрече с Каладзе в спортзале: «В Грузии невозможно представить, что чиновник оторван от людей»

Кирилл Дементьев рассказал о встрече с мэром Тбилиси Кахой Каладзе в спортзале.

– У вас в телеграме была шикарная история, как в спортзале вы встретили мэра Тбилиси Каху Каладзе.

– Да, он ходит в тот же спортзал. У него есть специальная раздевалка, но занимается в тех же залах. В тот день пропала вода, что здесь периодически случается, и Каладзе не смог помыться.

– Это нормальная история, что мэр города ходит с вами в один спортзал?

– Вы знаете, Грузия – настолько маленькая страна, где все всех знают, что здесь совершенно невозможно представить себе, что какой-то чиновник оторван от людей, ездит с охраной и так далее. Все намного проще.

Например, у нас в покерной компании было три депутата и даже вице-спикер парламента Грузии. Это абсолютно простые люди, никак не похожие на типичного депутата Госдумы России. Ну и, конечно, зарабатывают они совершенно не сравнимые деньги.

В этом смысле Грузия похожа на какую-нибудь небольшую европейскую страну, где власть не так сильно оторвана от простого народа, – рассказал комментатор в интервью Sports.ru

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