Эдегор о Холанде: «Зверь. Он силен, быстр, у него есть все. Он должен перейти в «Арсенал», если приедет в Англию»

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Мартин Эдегор считает, что Эрлинг Холанд должен перейти в «Арсенал». 

«Он забавный парень. Он мой хороший друг и отличный игрок. 

Посмотрим, что он будет делать. Я не знаю, но, если он приедет в Англию, он, конечно, должен перейти к нам [в «Арсенал»]!

Нет, я не знаю, что он будет делать, но он отличный парень. Честно говоря, мы не слишком много говорили об этом. Я знаю, что многие люди пытаются спрашивать и говорить ему, что нужно делать, а я не хочу этого делать. Так что нам придется подождать и посмотреть.

Он зверь. Он силен, он быстр, и я думаю, что у него есть все. Так что, честно говоря, я думаю, что он может играть в любой лиге, в любой стране», – сказал полузащитник «Арсенала» Stadium Astro. 

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