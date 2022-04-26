«Маккаби» интересен защитник «Химок» Филин. Он может получить гражданство Израиля (WallaSport)

из Хайфы интересуется защитником «Химок» .

По данным WallaSport, израильский клуб может пригласить футболиста, родившегося на Украине, но получившего российское гражданство.

Отмечается, что преимуществом Александра может стать тот факт, что он женат на израильтянке. Поэтому он сможет получить гражданство Израиля и не будет считаться легионером, если перейдет в «Маккаби».

«Рассматривается несколько вариантов, но это имя действительно обсуждалось», – сообщил источник WallaSport.

Недавно Филин восстановился от травмы, из-за которой пропустил около 4 месяцев, и 24 апреля сыграл 6 минут в матче между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). До этого он выходил на поле 5 декабря.

Статистику 25-летнего центрального защитника можно изучить здесь.