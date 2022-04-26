«Ман Сити» не решил, делать ли предложение по Райсу, так как опасается повторения ситуации с Кейном. Стерлинг определится с будущим летом

«Манчестер Сити» еще не решил, делать ли предложение по Деклану Райсу.

The Telegraph пишет, что манчестерский клуб опасается повторения ситуации, случившейся минувшим летом с форвардом . хотел подписать его, но лондонский клуб отклонял все предложения.

Райс очень привлекает «Ман Сити», однако требует за игрока 150 млн фунтов, чтобы сократить число претендентов на него. Англичанин отклонил уже три предложения «Вест Хэма» о новом контракте, так как хочет играть в Лиге чемпионов и брать трофеи.

Если «Вест Хэм» выиграет Лигу Европы, то Деклан, вероятно, согласится провести еще один сезон в клубе. Контракт опорника действует до лета 2024 года, в него включена опция продления на сезон.

Еще один спорный вопрос для «Манчестер Сити» – будущее вингера Рахима Стерлинга, контракт которого действует до лета 2023 года. 27-летний англичанин не хочет отвлекаться от борьбы за победу в и Лиге чемпионов, поэтому решение о будущем он примет летом.

В октябре Рахим думал об уходе, так как не получал достаточного количества игрового времени. Сейчас ситуация изменилась.

Статистику Райса можно изучить здесь, а показатели Стерлинга – тут.