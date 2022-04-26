«Армения без турка!» Матч «Пюника» прерывали из-за акции протеста против власти – активист выбежал на поле с флагом Арцаха

Матч – был прерван из-за политической акции.

Экс-депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян и молодежное крыло Республиканской партии Армении устроили акцию протеста в ходе матча на Республиканском стадионе.

Они, скандируя «Присоединяйтесь во имя Арцаха, во имя Армении!», «Армения без Никола!» (Пашиняна, премьер-министра Армении – прим. Sports.ru), «Армения без турка!», «Арцах не будет в составе Азербайджана», вошли на территорию стадиона. К скандированиями присоединились и зрители, присутствовавшие на матче.

Один из участников акции выбежал с флагом Арцаха (Нагорного Карабаха) на поле, в результате чего игру пришлось прервать на несколько минут.

Затем игра продолжилась и завершилась победой «Пюника» со счетом 3:2.

Акции протеста проходили и на улицах. Так, в Ереване молодые люди, скандируя «Воссоединение, борьба, победа!», «Армения без турок!», остановила общественный транспорт районе Арабкир, закрепила на нем плакат с надписью «Началось» и перекрыла улицу.

С 17 апреля оппозиция проводит в Армении акции протеста против политики действующих властей, заявляя, что она угрожает государственности и безопасности Армении и Арцаха.