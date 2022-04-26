Тарханов об игре «Спартака» в обороне: «Катастрофа! Тугарев пешком прошел по штрафной и забил»

прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (2:3).

Экс-тренер клубов высказался после матча 26-го тура.

— Считаю, все по делу. мне понравился больше.

— Чем?

— Более осмысленные атаки. Дончане играли впереди содержательнее. У «Спартака» больше какой-то суеты, сумбура. Нет такого розыгрыша мяча, как у команды Карпина. Так, какие-то навесы... Сначала на Соболева, потом Николсон вышел. Все довольно предсказуемо. Мало нестандартных ходов.

— Бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов накануне матча заметил: красно-белые пока не могут провести два подряд хороших матча хотя бы по результату.

— Ну... Можно согласиться. При этом ЦСКА был плох в дерби. «Ростов» покрепче. Меня удивляет игра «Спартака» в обороне. Как можно привозить такие пенальти? Нужно же все просчитывать. Куда вы суете ноги?

Что сделал Жиго в концовке? Опрометчиво... Это же сразу большой риск. А первый гол?

— В исполнении Тугарева?

— Ну да. Человек пешком идет по штрафной, двоих прошел. Пешком! Никто его не атакует, ничего не перекрывает... Он берет и бьет... Гол. Катастрофа! Кошмар какой-то, – сказал Тарханов.

И все-таки: упадет ли «Спартак» в стыки? Ваши любимые расклады