Месси лидирует в Лиге 1 по передачам в штрафную и вразрез и по продвигающим атаку пасам. Он провел 22 матча

Нападающий лидирует в чемпионате Франции по ряду показателей.

Аргентинец принял участие в 22 играх и провел на поле 1793 минуты.

За это время он отдал 215 так называемых progressive passes – то есть передач, которые продвигают атаку минимум на 10 метров на чужой половине, либо на 15 метров при начальной точке на своей половине и конечной – на чужой, либо на 30 метров, если и начальная и конечная точки находятся на своей половине.

Также на счету аргентинца 76 пасов в штрафную площадь соперника и 18 передач вразрез. По всем этим показателям он первый в чемпионате.

Всего у Месси 13 голевых пасов – это второй результат в турнире. При этом в пересчете на 90 минут игрового времени в среднем у него 0,65 ассиста за матч – лучший показатель в Лиге 1.

Со статистикой выступлений 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.