Лестер — Рома 28.04.2022 Лига Конференций: прогноз на футбольный матч

28 апреля 2022 года в полуфинале Лиги конференций — третьего по статусу еврокубкового турнира встретятся Лестер и Рома. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Смогут ли лисы выйти в финал? Чем ответит Рома? Ответы на эти вопросы мы узнаем после матча Лестер — Рома.

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Как команды шли к полуфиналу турнира?

Лестер начинал свой еврокубковый путь с Лиги Европы. Команда начала с ничьей с Наполи (2:2), затем лисы уступили Легии (0:1), а также в напряженной борьбе переиграли Спартак (4:3). Во втором круге ЛЕ команда сыграла вничью со Спартаком (1:1), обыграла Легию (3:1) и уступила Наполи (2:3), отправившись в Лигу конференций.

В третьем по статусу клубном европейском турнире Лестер обыграл дома Раннерс (4:1), в ответной встрече лисы также оказались сильнее — 3:1. В следующем раунде команда обыграла Ренн (2:0), поражение в ответной встрече со счетом 1:2 не помешало команде Роджерса выйти в четвертьфинал. Здесь Лестер дома сыграл вничью с ПСВ (0:0), но обыграл голландцев на выезде — 2:1, тем самым гарантируя себе выход в полуфинал.

Рома сразу начинала в Лиге конференций. Подопечные Моуриньо обыграли софийский ЦСКА (5:1), крупно выиграли Зарю (3:0), но разгромно уступили норвежскому Будё-Глимт (1:2), в ответной встрече римляне также не смогли совладать с норвежцами — 2:2. Впрочем, победы над Зарей (4:0) и софийским ЦСКА (3:2 ), вывели команду в плей-офф турнира.

Здесь Рома по сумме двух встреч прошла голландский Витесс (1:0 и 1:1), и вновь вышла на старых знакомых из Норвегии. Первый матч четвертьфинала с Будё-Глимт команда проиграла (1:2). Та встреча ознаменовалась стычкой тренера вратарей римлян и главного тренера норвежского клуба, а в Жозе Моуриньо запустили снежок. В ответной встрече Рома взяла свое — 4:0 и выход в полуфинал Лиги конференций.

Прогноз на матч и коэффициенты букмекеров

Обе команды нацелены на трофей — помимо, непосредственно, кубка и призовых, и Рома и Лестер получат шанс на участие в более престижных европейских турнирах. Через чемпионаты командам это будет сделать сложнее.

В первой встрече, предположим, не будет забито много голов — наверняка команды выберут осторожную тактику игры, пытаясь поймать соперников на контратаках. Мы сделаем ставку на ничью с минимальным числом забитых голов. Судьба выхода в финал будет решаться в ответном матче, который пройдет 5 мая в Риме.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 2.29

ничья — 3.40

x2 — 3.25

ТБ 2,5 — 1,88

ТМ 2,5 — 1,90

ОЗ да — 1,68

ОЗ нет — 2,06

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Где смотреть Лестер – Рома