Мальдини о чемпионстве: «За последние 20 лет «Милан» только дважды выигрывал скудетто, так что это был бы невероятный результат»

высказался о борьбе «Милана» за чемпионство.

«Я очень горжусь тем, что команда, тренерский штаб и все остальные дают болельщикам. Эта истинная эмоция – основа нашей работы, то, что делает нас счастливыми и вызывает такие замечательные ощущения.

В такие сезоны, как этот, цель состоит в том, чтобы играть как можно лучше. Мы должны стремиться очень высоко. В начале сезона многие не ожидали, что мы поднимемся так высоко, но мы должны использовать это в качестве дополнительной мотивации.

Статистика ясна. Чтобы оставаться на этом месте и поддерживать этот уровень, мы должны сохранять дух самопожертвования. Мы находимся в этом положении, потому что всегда верили… даже если мы не всегда говорили об этом, мы всегда верили.

Мы не можем сделать так, чтобы это казалось банальной целью. За последние 20 лет «Милан» только дважды выигрывал скудетто, так что это был бы невероятный результат.

Когда у тебя есть такая возможность, нужно выложиться полностью. Если что-то пойдет не так, по крайней мере, ты будешь знать, что сделал все возможное», – сказал технический директор в интервью Milan TV.