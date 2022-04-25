Вест Хэм — Айнтрахт Франкфурт 28.04.2022 Лига Европы: прогноз на футбольный матч

28 апреля 2022 года любителей европейского футбола ожидает жаркий полуфинал Лиги Европы между лондонским Вест Хэмом и франкфуртским Айнтрахтом. Обе команды впервые за долгое время пробились в полуфинал еврокубкового турнира. Кто из участников предстоящего полуфинала выйдет в финал турнира, покажет предстоящая встреча.

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Вест Хэм — Айнтрахт: пусть команд к полуфиналу

Подопечные Мойеса начали турнир с гостевой победы над загребским Динамо (2:0), затем команда обыграла венский Рапид (2:0) и без особого труда справилась с бельгийским Генком (3:0). Второй круг команда начала с ничьи с Генком (2:2), затем на выезде обыграла Рапид (2:0) и дома уступила загребскому Динамо (0:1).

В плей-офф Вест Хэм попал на Севилью. Гостевой матч с андалусийцами получился неудачным — подопечные Мойеса уступили со счетом 0:1. Впрочем, команда решила задачу по выходу в четвертьфинал в ответной встрече. Вест Хэм обыграл Севилью со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

Четвертьфинал пришелся на поединок с Лионом. Домашняя встреча с французами закончилась со счетом 1:1. Поединок запомнился выходом фаната молотобойцев на поле во время розыгрыша штрафного у ворот Лиона. В ответной встрече Вест Хэм без проблем переиграл французов (3:0) и вышел в полуфинал.

Айнтрахт начал выступление в Лиге Европы с домашней ничьи с Фенербахче (1:1), затем команда на выезде обыграла скромный Антверпен со скромным счетом 1:0, а в третьем туре ЛЕ франкфуртцы без особых проблем переиграли Олимпиакос (3:1). Во втором круге Лиги Европы Айнтрахт обыгрывает Олимпиакос (2:1), играет вничью с Антверпеном (2:2) и расходится миром с Фенербахче (1:1).

В плей-офф немцы на выезде переигрывают Бетис (2:1), а дома играют с испанцами вничью (1:1).В четвертьфинальном матче с Барселоной, Айнтрахт дома играет вничью — 1:1, но выносит каталонцев в ответной встрече 3:2. Примечательно, но из-за перекупщиков, туроператоров и общей неразберихи на ответном матче в Испании присутствовали порядка 20 тыс. фанатов Айнтрахта — в Барселоне в итоге этот факт называли одной из причин поражения блаугранас.

Вест Хэм — Айнтрахт: краткая статистика выступления команд в последних пяти матчах

Прежде чем делать прогноз на игру, рассмотрим краткую статистику выступления обеих команд в последних пяти матчах. Начнем с молотобойцев. Вест Хэм начал пятиматчевый отрезок ничьей с Лионом (1:1), затем команда уступила Бретнфорду (0:2), обыграла Лион (3:1), сыграла с Бернли (1:1), уступила Челси (0:1).

Подопечные Мойеса забили и пропустили по 5 голов. Команда наносит, в среднем, по 9,4 удара, из которых 4 приходятся в створ ворот соперника. Что касается пропущенных ударов, то их количество составляет 15,2 из которых до ворот доходит 3,8 удара. Вест Хэм владеет мячом на протяжении 42,4% игрового времени.

Айнтрахт в последних пяти матчах показал более приемлемые результаты. Команда забила 7 и пропустила 9 мячей. Орлы, в среднем, наносят по 15,2 удара, из которых 5,4 долетают до створа ворот соперника. В то же время немцы пропускают по 10,8 ударов, из которых до ворот доходит 4 удара. Команда владеет мячом на протяжении 55,8% игрового времени.

Примечательно, что это будет второе в истории двухматчевое противостояние клубов. Ранее команды встречались в 1976 году в рамках розыгрыша Кубка обладателей кубков. В первой встрече Айнтрахт обыграл Вест Хэм со счетом 2:1, однако в ответной встрече Вест Хэм переиграл немцев со счетом 3:1.

Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт: котировки букмекеров на игру

Предстоящая игра получился тяжелой для обеих команд и наверняка закончится ничьей. Что касается забитых голов, то их будет немного, а вероятно, команды закончат игру, так и не сумев открыть счет.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 1.94

ничья — 3.60

x2 — 4.00

ТБ 2,5 — 1,90

ТМ 2,5 — 1,88

ОЗ да — 1,76

ОЗ нет — 1.95

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Где смотреть Вест Хэм – Айнтрахт