Неймар выложил фото с Месси после победы «ПСЖ» в Лиге 1: «Еще один трофей вместе»

Неймар выложил фото с после победы в Лиге 1.

Вчера парижане сыграли вничью с «Лансом» (1:1) в 34-м туре чемпионата. Этот результат позволил «ПСЖ» гарантировать себе победу в Лиге 1.

«Еще один [трофей] вместе», – написал Неймар, опубликовав фото с Месси.

С 2013 по 2017 год и Месси вместе играли за «Барселону». За это время они дважды выиграли , трижды – Кубок Испании, а также по разу победили в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Фото: инстаграм Неймара