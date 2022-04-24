Неймар выложил фото с Месси после победы «ПСЖ» в Лиге 1: «Еще один трофей вместе»

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Неймар выложил фото с Лионелем Месси после победы «ПСЖ» в Лиге 1.

Вчера парижане сыграли вничью с «Лансом» (1:1) в 34-м туре чемпионата. Этот результат позволил «ПСЖ» гарантировать себе победу в Лиге 1.

«Еще один [трофей] вместе», – написал Неймар, опубликовав фото с Месси.

С 2013 по 2017 год Неймар и Месси вместе играли за «Барселону». За это время они дважды выиграли Ла Лигу, трижды – Кубок Испании, а также по разу победили в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Фото: инстаграм Неймара

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