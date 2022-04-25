Иммобиле забил 25+ голов за сезон в лиге трижды за последние 6 лет. Ранее это сделали Месси, Роналду и Левандовски

Форвард поразил ворота «Милана» (1:2) в матче Серии А.

32-летний итальянец – четвертый за последние 6 лет игрок топ-5 лиг Европы, забивший более 25 голов не менее чем в трех розыгрышах чемпионата.

Ранее это сделали , и .

В 29 играх этого сезона Серии А на счету Иммобиле 26 мячей.

В чемпионате Италии-2019/20 он забил 36 голов, в сезоне-2017/18 – 29. Подробнее его статистика – здесь.

Иммобиле – уже легенда Серии А. Бьет рекорды XX века и целит на лучшего бомбардира в истории