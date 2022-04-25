Стефано Пиоли: «Игрокам «Милана» отдают должное меньше, чем они заслуживают. Я был бы зол на их месте»

поделился впечатлениями после волевой победы над (2:1).

«Здесь можно быть только довольным, а наши болельщики сегодня вновь великолепно проявили себя.

Я очень горжусь своими игроками, и на их месте я был бы зол, потому что им отдают должное меньше, чем они того заслуживают. Уже несколько лет они проявляют себя на самом высоком уровне.

Мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи. Возможно, не получится, но мы приложим все усилия.

Как ни странно, мы плохо начали матч и пропустили необязательный гол, но показали, что можем вернуться в игру.

Самое главное, что мы вышли в Лигу чемпионов. В том сезоне на этой же стадии мы еще не были уверены, что попадем в топ-4, так что это говорит о нашем прогрессе», – сказал тренер .