Смолов извинился перед Семаком за слова о «Зените». Перед клубом – нет

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за высказывание в перерыве матча 11-го тура РПЛ.

Комментируя отмененный гол, Смолов, в частности, сказал: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день».

– А в перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?

– Повторил бы, конечно.

– Серьезно?

– Да.

– Ну вы же выиграли!

– Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было – то было, – сказал 29-летний нападающий.

После этого Смолов увидел главного тренера «Зенита» Сергея Семака в подтрибунном помещении.

– Сергей Богданович, здрасте.

- Некрасиво сказал в перерыве, – сказал Семак.

– Ну да, извините, – ответил Смолов.

Гол Смолова отменили, а у него полыхнуло: подколол Шатова и набросил на «Зенит»