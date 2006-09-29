Смолов извинился перед Семаком за слова о «Зените». Перед клубом – нет

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за высказывание в перерыве матча 11-го тура РПЛ.
Комментируя отмененный гол, Смолов, в частности, сказал: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день».
– А в перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?
– Повторил бы, конечно.
– Серьезно?
– Да.
– Ну вы же выиграли!
– Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было – то было, – сказал 29-летний нападающий.
После этого Смолов увидел главного тренера «Зенита» Сергея Семака в подтрибунном помещении.
– Сергей Богданович, здрасте.
- Некрасиво сказал в перерыве, – сказал Семак.
– Ну да, извините, – ответил Смолов.
Гол Смолова отменили, а у него полыхнуло: подколол Шатова и набросил на «Зенит»
Смолов свои слова о «Зените» назад не взял, но перед Семаком извинился. скрытые подробности матча, где был огонь, – в 17:10 на @MatchTV!) pic.twitter.com/If1tGOzJl8— ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019